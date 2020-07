Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keine Lust auf Waffen

Erfurt (ots)

Auf seine Waffen hatte am Wochenende ein 68-Jähriger aus Erfurt keine Lust mehr. Kurzerhand entledigte sich der Mann einer Schreckschusspistole und warf sie aus seinem Wohnungsfenster. Passanten fanden die Waffe in der Nacht zum Sonntag und verständigten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu dem Mann. Er gab an, sich auch noch weiterer Waffen auf gleiche Weise entledigen zu wollen. Daraufhin stellte die Polizei bei dem Rentner ein Gewehr, ein Messer und mehrere hundert Stück Munition sicher. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell