Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kontrolle führt zu Drogenfund

Erfurt (ots)

Eine Streifenbesatzung beabsichtige am Sonntagabend in der Berliner Straße von Erfurt einen Fahrradfahrer zu kontrollieren. Bei dem Versuch sich der Kontrolle zu entziehen, konnte der 30-Jährige gestoppt und festgehalten werden. Die anschließende Kontrolle führte zum Auffinden von mehreren tausend Euro Bargeld, verschiedenen Drogen sowie einen gefälschten Führerschein. Im Rahmen weiterführender Durchsuchungsmaßnahmen wurden weitere Betäubungsmittel in größeren Mengen sowie verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden und sichergestellt. Der 30-Jährige wurde festgenommen und wird noch heute einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell