Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Krafträder gestohlen

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurden in Erfurt gleich zwei Krafträder gestohlen. In Waltersleben schlugen am Freitag Diebe am heller lichten Tag zu. Sie entwendeten eine abgedeckte Kawasaki im Wert von 1.500 Euro aus einer Grundstückseinfahrt. In der Nacht zum Samstag stahlen Unbenannte eine blaue Simson S50 in der Biereyestraße. Der Eigentümer hatte sein Moped mit einem Kettenschloss an einem Pfeiler gesichert. Diebe hielt dies aber nicht ab, das Krad im Wert von 3.500 Euro zwischen 23:30 und 00:45 Uhr zu stehlen. (JN)

