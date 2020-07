Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Überraschender Angriff

Erfurt (ots)

Völlig überraschend wurde am Samstag ein 31-jähriger Mann in der Schmidtstedter Straße von Erfurt angegriffen. Gegen 3:30 Uhr schlug ihm ein unbekannter Täter im Vorbeigehen unvermittelt ins Gesicht. Anschließend warf der Unbekannte eine Bierflasche nach dem Passanten. Dabei zerbrach die Flasche und verletzte ihn an der Hand. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Die Erfurter Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)

