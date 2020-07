Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl missglückt

Erfurt (ots)

Viel Mühe gab sich ein Dieb in der Löbervorstadt von Erfurt. Gleich mehrere Tage investierte er, um einen alten Trabant zu stehlen. Der 36-jährige Dieb hatte das nostalgische Fahrzeug im Wert von 3.000 Euro in einem Garten entdeckt. Da das Auto nicht fahrtüchtig war, nahm er mehrere Umbauten daran vor. Am Sonntagabend schob er das Gefährt vom Grundstück und rollte damit eine Straße bergab. Zeugen wurden schließlich auf den Mann aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten den 36-Jährigen und erstatteten gegen ihn gleich mehrere Anzeigen. (JN)

