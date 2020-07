Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb auf frischer Tat gestellt - Erfurt, 12.07.2020

Eine aufmerksame Bürgerin teilte der Polizei in der Nacht zum Sonntag eine männliche Person mit, welche im Bereich des Erfurter Angers an einem abgestellten Fahrrad herumschraubte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Mann noch immer damit beschäftigt fremde Fahrradteile zu demontieren und an sein mitgeführtes Fahrrad anzubauen. Eine Kontrolle des 38-Jährigen ergab, dass dieser bereits u. a. wegen Diebstahlsdelikten bekannt war. Gegen ihn wird nun erneut wegen Diebstahls ermittelt. (CF)

