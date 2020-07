Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Suche nach unbekannten Jungen

Erfurt (ots)

Anwohner aus Niedernissa verständigten am Donnertagnachmittag die Polizei. Ein offensichtlich verwahrlostes Kind versuchte in ein Haus Einlass zu bekommen. Offenbar war es nicht das erste Mal, dass das Kind in der Ortschaft gesichtet wurde. Den Anwohnern ist das Kind allerdings nicht bekannt. Es handelt es um einen etwa 4-jährigen Jungen. Er hat hellblondes Haar, ist etwa 1,10 m groß und trug einen grün/blauen Einteiler bzw. Schlafanzug. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, unter Beteiligung des Polizeihubschraubers, führten nicht zum Auffinden des Kindes. Wer kann Angaben zu dem Kind oder dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell