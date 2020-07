Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Sömmerda (ots)

Nur kurz hatte sich am Donnertag ein 40-jähriger Mann in der Schillerstraße von Sömmerda von seinem Auto entfernt. Offenbar bemerkte ein Dieb, dass der Wagen nicht verschlossen wurde und nutzte die günstige Gelegenheit. Zwischen 13:00 und 13:45 Uhr öffnete er den Ford und stahl einen Rucksack mit Geldbörse, Bargeld und Schlüsseln. Der gestohlene Rucksack ist schwarz mit gelber Aufschrift. Wer hat zur besagten Zeit in der Schillerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 156961 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell