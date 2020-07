Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Wandschrank versteckt

Sömmerda (ots)

Eine Zeugin alarmierte am Donnerstagabend die Polizei in Sömmerda. Sie hatte in der Salzmannstraße beobachtet, wie zwei Männer über einen Balkon in eine Wohnung eingestiegen waren. Die Polizei stellte in der Wohnung einen polizeibekannten 26-Jährigen. Um nicht entdeckt zu werden, hatte er sich der alkoholisierte Mann zuvor in einem Wandschrank versteckt. Was er genau in der Wohnung zu suchen hatte, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben. (JN)

