Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Diebe brachen in eine Physiotherapiepraxis in Kölleda ein. Die Unbekannten ließen Rezepte und Bargeld mitgehen. Vermutlich stiegen die Einbrecher in der Nacht von Montag zu Dienstag in die Räumlichkeiten ein. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell