Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrkartenautomat zerstört

Erfurt (ots)

Unbekannte zerstörten an der Straßenbahnhaltestelle am Zoopark den Fahrkartenautomaten. Sprengkörper wurden in den Ausgabeschacht gelegt und zur Detonation gebracht. Der Automat wurde dadurch stark beschädigt, an Geld gelangten die Täter jedoch nicht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 7000 EUR. (JS)

