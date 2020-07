Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheibe eingeschlagen

Erfurt (ots)

Unbekannte schlugen eine Scheibe einer Datsche in Sömmerda ein. Die Parzelle in der Kleingartenanlage An der Salzstraße wurde von ungebetenen Gästen aufgesucht und das Fenster der Laube eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100 EUR. (JS)

