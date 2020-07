Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickbetrüger

Erfurt (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages wurden wieder mehrere Senioren telefonisch kontaktiert um sie um ihr erspartes zu bringen. Die meisten Rentner reagierten schnell und richtig und beendeten das Gespräch sofort. Eine 84-jährige Erfurterin fiel jedoch auf den Trickbetrug herein. Unbekannte riefen die Seniorin an und gaukelten ihr vor, dass sie über 100 000 EUR gewonnen habe. Um an das Geld zu gelangen sollte sie 2% Bearbeitungsgebühr vorab überweisen. Gutgläubig tat das die betagte Dame. Kurz darauf bekam sie allerdings doch Zweifel und mit Hilfe ihrer Hausbank konnte die Überweisung zurückgehalten werden. Die 2500 EUR landeten wieder sicher auf dem Konto der 84-Jährigen und die Betrüger gingen in diesem Fall leer aus. Die Polizei warnt erneut vor der Betrugsmasche. Überweisen sie niemals Geld, weil ihnen dafür ein Gewinn in Aussicht gestellt wird. Sollten sie skeptisch sein, vertrauen Sie sich Bekannten, Verwandten oder der Polizei an. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell