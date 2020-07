Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 19-Jährige von jungen Frauen angegriffen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag geriet eine 19-Jährige mit einer Gruppe junger Frauen in Streit. Die Damen befanden sich Am Wasserturm, als die Situation eskalierte. Die junge Frau wurde an den Haaren gezogen, herumgeschubst und zu Boden geworden. Die fünf Gegnerinnen im Alter von 19-21 Jahren traten auf ihr Opfer ein und verletzten es am Oberkörper und am Kopf. Danach flüchtete das Quintett und konnte kurz darauf im Bereich der Weimarischen Straße gestellt werden. Alle Beteiligte waren Betrunken. Gegen die fünf Frauen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (JS)

