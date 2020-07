Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Schulbus

Erfurt (ots)

Auf dem Siedlungsweg in Richtung Gebesee kam es heute Morgen gegen 07:25 Uhr zu einem Unfall mit einem Schulbus. Eine Autofahrerin die auf dem Herbslebener Weg unterwegs war, missachtete den von rechts kommenden Schulbus und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 39-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ihr Auto musste mit Totaschaden abgeschleppt werden. Die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert. In dem Bus befanden sich 16 Kinder, zwei wurden leicht verletzt, konnten aber nach einer ärztlichen Begutachtung das Krankenhaus wieder verlassen. Der entstandene Schaden an dem Bus beträgt ca. 12 000 EUR. (JS)

