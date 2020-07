Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mutter und Kind leicht verletzt - Zeugin gesucht

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es heute Morgen gegen 08:20 in der Mühlhäuser Straße. Eine Autofahrerin kam aus Richtung Marbach und fuhr in Richtung Albrechtstraße. Als sie nach links in die E.-Etzlaub-Straße einbiegen wollte, übersah sie eine Fahrradfahrerin die in Richtung Marbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte. Auf einem Kindersitz transportierte die 27-Jährige ihr 2-jähriges Kind. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine durch Zufall anwesende Kinderärztin leistete erste Hilfe. Die Erfurter Polizei sucht nach der Zeugin. Hinweise zu dem Unfall 0153366 nimmt der ID Nord entgegen, Telefon: 0361/ 8740-0. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell