Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer verfolgt und Drogen aufgefunden

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen wollten Polizisten im Erfurter Norden einen Radfahrer kontrollieren, der ihnen auf der Straße entgegenkam. Als dieser das Anhaltesignal und Blaulicht bemerkte, versuchte er jedoch zu fliehen und trat kräftig in die Pedalen. So begann ein kurzes Katz- und Mausspiel durch die Gegend um die Magdeburger Allee. Schließlich konnten die Polizisten sehen, wie der Radfahrer sein Rad wegwarf und in einen Innenhof flüchtete. Im Innenhof konnte dann auf einem Balkon im Erdgeschoss ein Beutel bemerkt werden, den der Radfahrer bei sich hatte. Auf dem Balkon erschien eine ältere Frau, die angab, dass die Person über den Balkon durch die Wohnung und dann ins Treppenhaus gerannt sei. Die Polizisten befragten die Frau weiter in ihrer Wohnung, als aus dem Bad plötzlich der gesuchte Radfahrer kam. Er trug nur eine Unterhose und wurde aufgefordert, sich anzuziehen. Hierzu nahm er die Kleidung, mit der er zuvor gesehen wurde. Allerdings schauten die Beamten dann nochmal in seiner Kleidung genau nach und entdeckten dort eine Kleinstmenge an Kokain und Heroin. Das war wohl auch der Grund, warum der 32-jährige Mann sich nicht kontrollieren lassen wollte. (TL)

