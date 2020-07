Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisiert durch die Nacht

Erfurt (ots)

Bei Verkehrskontrollen in den Nachstunden von Samstag auf Sonntag stellten Beamte des Inspektionsdienst Süd im Stadtgebiet Erfurt insgesamt drei Fahrradfahrer fest, die teils erheblich alkoholisiert waren. Spritzenreiterin mit über 2 Promille war eine 23jährige Frau in der Liebknechtstraße. Sie fiel den Beamten auf, weil sie in Schlangenlinien fuhr und schließlich von ihrem Begleiter gestützt werden musste. Alle drei Fahrradfahrer wurden zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen. Zudem erwarten sie Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, dass das Fahrradfahren mit einem Alkoholwert ab 1,6 Promille kein Kavaliersdelikt ist, sondern eine Straftat darstellt, die mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet wird. (DS)

