Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreister Ladendieb

Sömmerda (ots)

Die Polizei Sömmerda wurde am Samstag durch einen Sömmerda Markt darüber verständigt, dass ein Ladendieb einen größeren Posten an Artikeln entwendete. Zunächst sei der Dieb mit der Beute von ca. 450,- EUR Gesamtwert entwischt. Da der Ladendieb seinen Ausweis bei seiner Tat im Markt verloren hatte, kehrte er kurze Zeit später in den Markt zurück um sich seinen Ausweis wieder zu holen. Das Diebesgut konnte in einem nahen Gebüsch vollständig aufgefunden werden. Bei der polizeilichen Kontrolle des Diebes wurde bei ihm noch ein Joint aufgefunden. Der Dieb muss sich nun neben Ladendiebstahl auch wegen Drogenbesitz strafrechtlich verantworten. (FR)

