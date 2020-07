Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit nicht zugelassenem Anhänger unterwegs

Kölleda (ots)

Ein 44 jähriger Mann führte am Freitag in Kölleda hinter seinem Pkw einen Anhänger an welchem kein Kennzeichen angebracht war. Dies fiel einer Polizeistreife auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Anhänger nicht zugelassen war. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt. Da es sich bei dem Fahrzeugführer nicht um den Eigentümer des Anhängers handelte, muss sich auch der Anhängereigentümer strafrechtlich verantworten, da er die Fahrt gestattete. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell