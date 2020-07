Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannt gegen unbekannt

Erfurt (ots)

Am 04.07.2020 kam es gegen 18:35 Uhr in der Erfurter Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Bereich der Straße Krämpfertor schlugen und traten mehrere Männer eine am Boden liegende Person. Kurz vor Eintreffen der Polizei flüchteten alle Beteiligten in verschiedene Richtungen. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt und zu beteiligten Personen machen können. Diese werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0152457/2020 beim Inspektionsdienst Nord zu melden. (BH/NJ)

