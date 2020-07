Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefälschte D-Mark Scheine

Erfurt (ots)

Vor 18 Jahren ist die D-Mark in Deutschland durch den Euro ersetzt worden. Trotzdem finden immer wieder Menschen den Weg in die Bundesbank, um aufgefundene Scheine und Münzen der alten Währung in Euro umzutauschen. So auch heute Vormittag ein Pärchen in Erfurt. Sie schlugen bei einer Bankmitarbeiterin mit 900 D-Mark auf. Die wurde aber schnell skeptisch. Bei den vorgelegten Scheinen, handelte es sich um Falschgeld. Die Polizei wurde hinzugerufen, das Geld sichergestellt und gegen das Pärchen Anzeige erstattet. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell