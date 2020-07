Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrer/-in eines beschädigten Autos gesucht

Sömmerda (ots)

Am 03.07.2020, in der Zeit von 08:10 Uhr bis 08:20 Uhr, parkte ein silbergrauer PKW in der Straße Am Rothenbach in Sömmerda. Während dieser Zeit fuhr eine bekannte Fahrzeugführerin gegen dieses Fahrzeug. Da die Fahrerin erst zu Hause angekommen einen Schaden an ihrem Auto bemerkte, fuhr sie zurück zur Unfallstelle. Der silbergraue Wagen stand nicht mehr dort. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des grauen PKW wird deshalb gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Telefonnummer 03634/336-124 zu melden. (JN)

