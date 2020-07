Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Fahrrädern beworfen - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Zeugen zu einem Sachverhalt von gestern Abend sucht die Sömmerdaer Polizei. Im Bereich der Kölledaer Straße saßen gestern, gegen 23:30 Uhr, zwei Jugendliche. Die Teenager hatten Fahrräder dabei und wurden von einem älteren Herrn angepöbelt. Der Mann nahm die Drahtesel und warf sie nach den Jugendlichen. Einen der Jungs traf der Unbekannte und verletzte ihn leicht, der Zweite blieb unverletzt. Die Fahrräder wurden durch die Würfe leicht beschädigt. Gesucht wird nun der Mann, der für die Aktion verantwortlich ist. Er ist knapp 60 Jahre alt, hat eine Glatze mit Narbe am Hinterkopf, trug Kreolen in beiden Ohren und ist am Hals tätowiert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter Angabe folgender Nummer entgegen: 149961. Rufnummer: 03634/336-0. (JS)

