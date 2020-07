Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sekundenschlaf

Erfurt (ots)

Ein 63-Jähriger verfiel gestern Mittag in der Schellrodaer Straße am Steuer in Sekundenschlaf. Der Mann kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Laterne. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht, dass Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Laterne beträgt ca. 3000 EUR. (JS)

