Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen

Erfurt (ots)

Gestern führten Polizeibeamte eine Geschwindigkeitskontrolle in der Gemarkung Werningshausen, L2142, im Bereich der Kreuzung Henschleben / Werningshausen durch. Aufgrund der Baustelle Gebesee besteht derzeit ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der L2142 Vehra / Nöda. In vier Stunden passierten 789 Fahrzeuge die Messstelle. Neben Geschwindigkeitsverstößen stellten die Polizisten auch fest, dass das Überholverbot und das LKW Fahrverbot in dem Bereich ignoriert wurde. Der Spitzenreiter bei erlaubten 100 km/h war ein Autofahrer, der mit 148 km/h erwischt wurde. (JS)

