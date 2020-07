Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten und Rettungsassistent angegriffen

Erfurt (ots)

Bei einem Einsatz in Sömmerda wurden gestern Polizisten beleidigt und angegriffen. Eine 37-Jährige hatte einen Rettungsassistenten während eines Gerangels geschlagen. Die Frau musste daraufhin gefesselt und in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Ihr Wutausbruch dauerte an und die Polizisten begleiteten die Rettung bei der Verbringung der aggressiven 37-Jährigen. Sie beschimpfte und beleidigte die Polizisten während des Einsatzes unentwegt. (JS)

