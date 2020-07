Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kripo fahndet nach Diebesduo

Erfurt (ots)

Am 07.03.2020 stahl ein Diebesduo einer 62-jährigen Frau in einem Erfurter Großmarkt die Handtasche aus dem Einkaufswagen. Anschließend hoben sie an einem Geldautomaten mit der erbeuteten EC-Karte insgesamt 4.000 Euro ab. Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465 oder 0361/7443-2438) unter Angabe der Vorgangsnummer 58908 entgegen. (JN)

