Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb vorläufig festgenommen

Erfurt (ots)

Der Diebstahl mehrerer Schachteln Zigaretten ging am Mittwochnachmittag für drei Männer gehörig schief. In einem Supermarkt in der Kranichfelder Straße wurde das Trio von einem Ladendetektiv dabei erwischt, wie sie ihre Beute unbemerkt aus dem Markt transportieren wollten. Die eingesetzten Beamten wurden von einen der Diebe beleidigt. Da einer der Männer, im Alter von 34 Jahren, keinen Wohnsitz nachweisen konnte, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Wie es mit dem Mann weiter geht, entscheidet die Staatsanwaltschaft Erfurt heute Vormittag. (JN)

