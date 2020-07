Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto zerkratzt

Sömmerda (ots)

Für einen 32-Jährigen aus Sömmerda begann der Mittwochmorgen mit einer bösen Überraschung. Als er, gegen 08:30 Uhr, zu seinem Auto kam, musste er zahlreiche Kratzer an der Motorhaube und der Fahrertür feststellen. Unbekannte hatten so an seinem VW einen Sachschaden von 2.000 Euro verursacht. Das Auto parkte über Nacht in der Prof.-Semmelweiß-Straße. (JN)

