Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Katalysatoren gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen schlugen auf dem Gelände einer Autorecyclingfirma in Erfurt Diebe zu. Mitarbeiter bemerkten am Dienstag bei einer Inventur, dass etwa 20 Katalysatoren fehlten. Unbemerkt hatten Diebe diese von verschiedenen Schrottautos abgeschnitten. Für die Firma entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. (JN)

