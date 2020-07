Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandursache unklar

Erfurt (ots)

Zu einem Brandfall in Erfurt wurden gestern in den frühen Morgenstunden Polizei und Feuerwehr gerufen. Anwohner hatten Rauch aus einer Wohnung in der Tungerstraße gemeldet. Die Feuerwehr öffnete die betroffene Wohnung und löschte den Brand. Der 54-jährige Wohnungsinhaber konnte nicht angetroffen werden. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen herzu dauern noch an. (JN)

