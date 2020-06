Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer gesucht

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag kam es in Marbach zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16.00 Uhr befanden sich zwei Jungs mit ihren Fahrrädern im Schachtelhalmweg am linken Fahrbahnrand. Einer der beiden stieg auf sein Rad und wollte losfahren. Er achtete dabei nicht auf ein heranfahrendes Auto, kam ins Schlingern und stürzte. Der Fahrer hielt an, stieg aus und erkundigte sich nach dem Jungen. Auch eine dahinter fahrende Cabriofahrerin bremste und sah nach dem Kind. Da der Junge angab, dass alles in Ordnung sei, fuhren die Beiden weiter. Durch den Sturz wurde der 10-Jährige aber verletzt und musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. Gesucht wird nun der Fahrer des silbernen Pkw (und seine Beifahrerin), sowie die Cabriofahrerin. Hinweise nimmt der ID Nord entgegen: 0361/ 7840-0. (JS)

