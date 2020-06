Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scharf auf Räder

Erfurt (ots)

Diverse Keller wurden in den letzten Tagen von Dieben heimgesucht. Abgesehen hatten es die Langfinger vor allem auf Fahrräder. In der Braunstraße brachen die Unbekannten drei Kellerboxen auf, bei zwei scheiterten sie. Werkzeuge und ein Kinderfahrrad wurden gestohlen. Ein E-Bike im Wert von knapp 2.500 EUR stahlen Diebe aus einem Keller in der Maximilian-Kolbe-Straße. Am Juri-Gagarin-Ring hatten es die ungebetenen Gäste auf einen Fahrradanhänger, Inliner und einen Rucksack abgesehen. (JS)

