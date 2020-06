Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht unbekannte Frau

Erfurt (ots)

Am 06.06.2020 konnte durch einen aufmerksamen Detektiv eines Marktes in der Erfurter Innenstadt über die Überwachungsanlage der Portemonnaie Diebstahl einer 76-jährigen Frau aus dem Einkaufswagen beobachtet und einer der Täter gestellt werden. Eine anschließende Videoauswertung der vorangegangenen Tage brachte einen weiteren versuchten Diebstahl am 05.06.2020, gegen 17:36 Uhr, durch die gleiche Tätergruppierung ans Tageslicht. Hier versuchten diese an den Inhalt der Handtasche einer jungen Frau zu gelangen, welche gerade am Tiefkühlschrank stand. Die junge Frau bemerkte dies allerdings und stellte die Täter zur Rede, welche anschließend nach einem Wortgefecht verschwanden. Die Täter konnten zum Teil identifiziert werden. Nun wird die junge Frau, europäischer Herkunft, schlanke Gestalt, lange dunkle gelockte Haare, Brillenträgerin gesucht. Die betroffene Frau wird gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 147201 an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-1156) zu wenden. (JN)

