Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angezündet

Sömmerda (ots)

Auf einem Wirtschaftsweg zwischen Vogelsberg und Kleinbrembach zündeten Unbekannte einen Stapel Müll an. Am 28.06.2020 wurde der illegal aufgetürmte Müll in Brand gesetzt. Der Sperrmüll samt alter Reifen stand in Vollbrand als die freiwillige Feuerwehr aus Buttstädt anrückte. Insgesamt 53 Kameraden mit acht Fahrzeugen waren in den Einsatz involviert. Wer für den Brand verantwortlich ist, kann noch nicht gesagt werden. (JS)

