Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Blumenladen eingebrochen

Sömmerda (ots)

In Sömmerda brachen Diebe in einen Blumenladen ein. Freitagmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin, dass sich Einbrecher übers Fenster Zutritt verschafft hatten. Die Diebe hatten die Scheibe eingeschlagen und waren so ins Geschäft gelangt. Sie stahlen Bargeld und richteten einen Schaden von ca. 500 EUR an. (JS)

