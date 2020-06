Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge verschwunden

Erfurt (ots)

Aus einer Kellerbox in der Großen Ackerhofsgasse stahlen Diebe am Sonntag hochwertiges Werkzeug. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Haus und gelangten so in den Kellerbereich. Dort brachen sie ein Abteil auf und stahlen Werkzeuge im Wert von ca. 1000 EUR. (JS)

