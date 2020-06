Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Von Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

Nicht schlecht staunte eine Kosmetikerin Freitagmorgen in der Innenstadt, als ihr plötzlich ein Einbrecher gegenüber stand. Die Frau befand sich bereits in dem Geschäft, als sich der ungebetene Gast Zutritt verschafft hatte. Der Mann hatte eine Tür aufgehebelt und hatte offensichtlich nicht damit gerechnet in dem Salon jemanden anzutreffen. Er flüchtete unerkannt und ohne Beute. Bei dem Einbrecher handelt es sich um einen schlanken Mann zwischen 20 und 25 Jahren. Der Dieb ist ca. 180 cm groß und hatte einen Rucksack dabei. (JS)

