Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tropfende Einbrecher

Erfurt (ots)

Zwei tropfnasse Einbrecher stellten Polizeibeamte Sonntagmorgen in der Erfurter Innenstadt. Das sturzbetrunkene Duo war durch die Gera gewatet und an einer Mauer hochgeklettert. Sie schlugen die Fensterscheibe eines Modegeschäftes ein und verletzten sich dabei. Fündig wurden die Herren in dem Laden für Damenmode offensichtlich nicht, denn sie versuchten die Boutique wieder zu verlassen. Da es ihnen nicht gelang die Tür von innen zu öffnen, sprangen sie aus dem Fenster zurück in die Gera. Leicht verletzt wurden sie dann auf dem Anger von den Polizisten aufgegriffen. Nach der medizinischen Behandlung wurden die Einbrecher wieder auf freien Fuß gesetzt. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell