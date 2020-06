Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Gartenlaube

Kölleda (ots)

Unbekannte begaben sich in der Nacht vom 24.06.2020 zum 25.06.2020 in ein Gartengrundstück in Kölleda, Karl-Marx-Straße und entwendeten aus dem Gewächshaus einen Kaktus und aus dem unverschlossenen Schuppen eine Kettensäge im Wert von 300 EUR. (wo)

