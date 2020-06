Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Elxleben (ots)

In der Nacht vom 25.06.2020 zum 26.06.20202 brachen unbekannte Täter in Elxleben, Thomas-Müntzer-Straße in ein Gebäude mit mehreren Geschäften ein. Aus der dortigen Rechtsanwaltskanzlei wurden drei Ringe im Wert von ca. 2000 EUR entwendet. Zu dem Frisör wurde lediglich das Fenster aufgehebelt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1500 EUR. (wo)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell