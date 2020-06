Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Angriff mit Baseballschläger gesucht - Erfurt, 26.06.2020

Am Freitag, den 26.06.2020 kam es im Bereich der Schlachthofstraße Ecke Heckerstieg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gegen 13:30 Uhr wollte ein Paketzusteller mit seinem zivilen Fahrzeug eine Grundstückausfahrt verlassen, als sich ein weiterer Pkw-Fahrer dadurch scheinbar gestört oder behindert fühlte. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der Zusteller mit einem Baseballschläger angegriffen und am Rücken verletzt wurde. Dem Angegriffenen gelang es dennoch den Baseballschläger an sich zu reißen und weitere Angriffe zu verhindern. Bei der Auseinandersetzung erlitt der Zusteller neben den körperlichen Verletzungen zudem einen Sachschaden an seinem Mobiltelefon. Der Angreifer stieg hiernach direkt in sein Fahrzeug und flüchtete. Er kann wie folgt beschrieben werden: 180 cm, kräftige Statur, 40 - 50 Jahre, kurzes graues Haar ggf. Halbglatze, Brillenträger. Das Fahrzeug wurde als grauer Pkw mit Erfurter Kennzeichen benannt. Die Polizei sucht nun Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die nähere Angaben zum Fahrzeug bzw. zum Kennzeichen des Täters machen können. (CF)

