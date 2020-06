Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Böses Erwachen

Erfurt (ots)

Ein böses Erwachen hatten Anwohner der Friedrich-List-Straße in Erfurt am frühen Freitagmorgen. Hier mussten die Nutzer zweier Wohnhauskeller feststellen, dass ein unbekannter Täter in der zurückliegenden Nacht mit Diebstahlsabsicht in ihre Keller eingebrochen war. Die Beute des Diebes umfasste einen Bohrhammer, eine Werkzeugkiste und zwei Kisten Sekt. Den Opfern entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300,- EUR.

