Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Warnung vor Betrügern

Erfurt (ots)

In Zeiten niedriger Zinsen wird vermehrt nach alternativen Geldanlagen gesucht. Hier kommen Betrüger ins Spiel, die durch die Investition von meist ca. 250 Euro hohe Gewinnversprechen mit Kryptowährung (Bitcoin und Co.) versprechen. Schon nach kurzer Zeit erhält der Interessierte Anrufe von "Brokern". Außerdem erhält man einen Online-Zugang zu seinem "Trader Konto" und kann, nach Einzahlung von weiteren ca. 2.000 Euro, dort sein neues Guthaben von meist ca. 50.000 Euro einsehen. Sobald es jedoch um eine Rückzahlung geht, werden Steuern und Gebühren fällig, die erneut auf meist ausländische Konten in Großbritannien und Osteuropa überwiesen werden sollen. Die Polizei warnt hierzu ausdrücklich. Es handelt sich um eine Betrugsmasche. Das eingezahlte Geld von meist 20.000 bis 25.000 Euro ist verloren. Gewinne erzielen nur die Betrüger. Auf diese Art und Weise verlor ein Erfurter in diesem Jahr 200.000 Euro. Auch Fakeshops sprießen in den letzten Monaten wie Pilze aus dem Boden und verleiten Käufer per Überweisung Geld zu zahlen. Meist wird ein Zahlungsziel im Ausland, z.B.: Spanien, angegeben. Auch diese Gelder sind fast immer verloren. Die Ersteller eines Fakeshops können kaum festgestellt werden. Fast täglich erreichen die Kriminalpolizei Erfurt diesbezüglich Anzeigen. Die Schadensumme liegt zumeist zwischen 200 und 300 Euro. Die Polizei rät daher in allen Fällen vorher die betreffenden Seitennamen zusammen mit dem Stichwort "Betrug" im Internet zu recherchieren, um so Verbraucherschutz-Warnungen zu finden. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell