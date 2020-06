Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Nagelstudio

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Donnerstag schlugen Einbrecher in einem Nagelstudio in Sömmerda zu. Sie hebelten ein Fenster des Ladens auf und stahlen aus dem Geschäft eine Geldkassette mit Wechselgeld. Als ob das nicht schon genug gewesen wäre, schlugen sie weitere zwei Fensterscheiben des Nagelstudios ein. Die Einbrecher verursachten so Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (JN)

