Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: VW Caddy aufgebrochen

Erfurt (ots)

Am Donnerstagmorgen stellte der 32-jährige Besitzer eines VW Caddys fest, dass ein Dieb sich an seinem Auto zu schaffen gemacht hatte. Nachdem der Täter zunächst erfolglos versucht hatte die Kofferraumklappe aufzustemmen, schlug er die Heckscheibe des Autos ein. Es wurden zwei Werkzeugkoffer und ein Klapptisch im Wert von 250 Euro aus dem inneren des Wagens gestohlen. Der Sachschaden am Auto viel deutlich höher aus. Er wird auf 1.500 Euro geschätzt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell