Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Viel Aufwand, keine Beute

Erfurt (ots)

Viel Durchhaltevermögen bewies ein Dieb am Erfurter Herrenberg. Ein Garagenbesitzer musste am Donnerstagmorgen feststellen, dass jemand versucht hatte seine Garage gewaltsam zu öffnen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Täter offenbar nicht mit leeren Händen nach Hause gehen wollte. An insgesamt elf Garagen hatte der Dieb versucht die Tore aufzuhebeln. Allerdings blieb er erfolglos und musste unverrichteter Dinge wieder von Dannen ziehen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (JN)

