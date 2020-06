Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu tief ins Glas geschaut

Erfurt (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises kontrollierten Beamte der Erfurter Polizei in der vergangenen Nacht einen Fahrradfahrer in der Andreasstraße. Der 69-jährige Mann hatte offenbar am Abend nicht nur einen Drink zu viel gehabt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrradfahrer einen Wert von über 2,2 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell