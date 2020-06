Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebischer Heimwerker

Sömmerda (ots)

Einem Heimwerker kam es in Sömmerda gar nicht in den Sinn Geld auszugeben. Zwischen dem 23. und 24.06.2020 hebelte er unbemerkt das Fenster eines Baustoffhandels auf und gelangte so in eine Werkstatt. Dort ließ er einen Rasentrimmer und Werkzeug im Gesamtwert von über 500 Euro mitgehen. (JN)

